Europa League, il quadro completo del terzo turno: Tottenham se vince resta in Est Europa

Di seguito il sorteggio del terzo turno di qualificazione di Europa League. Si gioca il 24 agosto in partita secca e le vincenti accederanno ai playoff:

TABELLONE RETROCESSE DALLA CHAMPIONS

Sarajevo (BIH) vs Astana (KAZ) or Budućnost Podgorica (MNE)

Sheriff (MDA) vs Inter Escaldes (AND) or Dundalk (IRL)

Ararat-Armenia (ARM) or Fola Esch (LUX) vs Celje (SVN)

Riga (LVA) or Tre Fiori (SMR) vs Celtic (SCO)

KuPS (FIN) or Slovan Bratislava (SVK) vs Sūduva (LTU)

Legia (POL) vs Sileks (MKD) or Drita (KOS)

KÍ (ISL) vs Connah's Quay Nomads (WAL) or Dinamo Tbilisi (GEO)

Djurgården (SWE) or Europa (GIB) vs CFR Cluj (ROU)

Linfield (NIR) or Floriana (MLT) vs Flora Tallinn (EST) or KR Reykjavík (ISL)

TABELLONE PRINCIPALE

Nõmme Kalju (EST) or Mura (SVN) or AGF Aarhus (DEN) vs PSV Eindhoven (NED)

Budapest Honvéd (HUN) or Malmö (SWE) vs Lokomotiva Zagreb (CRO)

Sporting CP (POR) vs Viking (NOR) or Aberdeen (SCO)

Charleroi (BEL) vs Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA) or Partizan (SRB)

Ventspils (LVA) or Rosenborg (NOR) vs Alanyaspor (TUR)

Kukës (ALB) or Wolfsburg (GER) vs Desna Chernihiv (UKR)

Hibernians (MLT) or Fehérvár (HUN) vs Servette (SUI) or Reims (FRA)

Teuta (ALB) or Granada (ESP) vs Locomotive Tbilisi (GEO) or Dynamo Moskva (RUS)

Rijeka (CRO) vs Aris (GRE) or Kolos Kovalivka (UKR)

St. Gallen (SUI) vs AEK Athens (GRE)

LASK (AUT) vs Dunajská Streda (SVK) or Jablonec (CZE)

Shamrock Rovers (IRL) or AC Milan (ITA) vs Bodø/Glimt (NOR) or Žalgiris Vilnius (LTU)

Botoşani (ROU) or Shkëndija (MKD) vs Lokomotiv Plovdiv (BUL) or Tottenham (ENG)

Bala Town (WAL) or Standard Liège (BEL) v Vojvodina (SRB)

Rostov (RUS) vs Maccabi Haifa (ISR) or Željezničar (BIH) or Kairat Almaty (KAZ)

Progrès (LUX) or Willem II (NED) vs Lincoln Red Imps (GIB) or Rangers (SCO)

OFI Crete (GRE) or Apollon Limassol (CYP) vs Hammarby (SWE) or Lech (POL)

Beşiktaş (TUR) vs Borac Banja Luka (BIH) or Rio Ave (POR)

Bačka Topola (SRB) or FCSB (ROU) vs Riteriai (LTU) or Slovan Liberec (CZE)

Laç (ALB) or Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs Coleraine (NIR) or Motherwell (SCO)

IFK Göteborg (SWE) or Copenhagen (DEN) vs Piast Gliwice (POL) or Hartberg (AUT)

Osijek (CRO) or Basel (SUI) vs Anorthosis (CYP)

Neftçi (AZE) or Galatasaray (TUR) vs Renova (MKD) or Hajduk Split (CRO)

Viktoria Plzeň (CZE) vs SønderjyskE (DEN)

Kaysar Kyzylorda (KAZ) or APOEL (CYP) vs Olimpija Ljubljana (SVN) or Zrinjski (BIH)

CSKA-Sofia (BUL) or BATE Borisov (BLR) vs B36 Tórshavn (FRO) or TNS (WAL)