Europa League, il weekend delle eurorivali: stop Real Sociedad, cade l'AZ

Settimana decisiva per designare le ultime qualificate alla fase ad eliminazione diretta delle due competizioni continentali. Juventus, Roma e Milan hanno già staccato il pass, mentre Inter, Lazio, Atalanta e Napoli sono costretti a disputare degli autentici spareggi nelle sfide che si giocheranno tra domani e giovedì. Tre squadre per due posti nei sedicesimi di finale. Il Napoli si gioca tutto nella sfida casalinga contro la Real Sociedad: alla squadra di Gattuso basta solo un punto per qualificarsi, ma una vittoria (quasi scontata) dell'AZ sul campo del Rijeka farebbe scivolare i campani in seconda posizione.

I RISULTATI - Il pareggio a reti bianche contro l'Alaves fa perdere ai baschi la vetta de LaLiga: l'Atletico vince e opera il sorpasso, con due partite in meno. Settimana complicata per l'AZ, che prima esonera l'allenatore, poi perde in casa contro il Groningen. I croati invece passano sul campo del Hajduk Spalato e si mantengono potenzialmente in seconda piazza.

Classifica Napoli 10 Real Sociedad 8 AZ Alkmaar 8 Rijeka 1