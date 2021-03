Europa League, le formazioni ufficiali di Roma-Shakhtar: Mkhitaryan falso nove, fuori Dzeko

Ostacolo ucraino per la Roma, che torna in campo in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk: si parte dalla gara dell’Olimpico. Paulo Fonseca lascia in panchina Smalling: Cristante agirà in difesa con Mancini e Kumbulla. Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, Diawara dal 1’. Mkhitaryan falso nove con Pedro e Pellegrini alle sue spalle.

Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan. Allenatore: Paulo Fonseca.



Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Alan Patrick, Maycon; Teté, Marlos, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Luis Castro.