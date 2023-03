Europa League, oggi le gare di andata degli ottavi: il programma completo

Questa sera si apriranno gli ottavi di finale di Europa League.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa sera si apriranno gli ottavi di finale di Europa League. Due le italiane impegnate: alle 18.45 la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro la Real Sociedad. Invece, alle 21.00, scenderà in campo la Juventus per affrontare il Friburgo all’Allianz Stadium. Di seguito il programma completo.

Giovedì 9 marzo

Ore 18.45 Bayer Leverkusen – Ferencvaros

Ore 18.45 Roma – Real Sociedad

Ore 18.45 Sporting – Arsenal