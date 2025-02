Ufficiale Fenerbahce in campo per il playoff d'Europa League: ancora panchina per Saint-Maximin

vedi letture

Il Fenerbahce scende in campo alle 18:45 contro l'Anderlecht per il playoff di Europa League. José Mourinho lascia ancora in panchina l'ex obiettivo del Napoli Allan Saint-Maximin. Quest'ultimo, nel 2025, ha collezionato appena 25' in campo.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).