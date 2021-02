Granada-Napoli, gli azzurri ritrovano l'arbitro Karasev: due precedenti col fischietto russo

Sarà l'arbitro russo Sergei Karasev a dirigere Granada-Napoli, sedicesimo di andata di Europa League. Assistenti: Demeshko-Gavrilin. IV Uomo: Moskalev. VAR: Meshkov-Ivanov.

Karasev ha già arbitrato gli azzurri in Europa in 2 precedenti, entrambi in Champions League:

Napoli-Marsiglia 3-2 del 6 novembre 2013

Napoli-Besiktas 2-3 del 19 ottobre 2016