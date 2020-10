EL, i risultati delle 18.55: la Real Sociedad vince al 93' in Croazia

Si sono appena concluse le dodici gare in programma alle 18:55 per la fase a gironi di Europa League. Questi tutti i risultati e i marcatori, con la Roma che ha espugnato il campo dello Young Boys per 2-1 e il Napoli che ha perso invece in casa 0-1 con l'AZ Alkmaar per quanto riguarda le italiane:

CSKA Sofia-Cluj 0-2 (53' Rondon, 74' rig. Deac)

Dundalk-Molde 1-2 (35' Murray, 62' Hussain, 72' rig. Omoijuanfo)

Hapoel Beer Sheva-Slavia Praga 3-1 (45' Agudelo, 75' Provod, 86' e 88' Acolatse)

Lech-Benfica 2-4 (9' rig. Pizzi, 15' e 49' Ishak, 42', 60' e 93' Nunez)

Bayer Leverkusen-Nizza 6-2 (11' Amiri, 19' Alario, 31' Gouiri, 61' Diaby, 79' e 83' Bellarabi, 87' Wirtz, 90' Claude Maurice)

Napoli-AZ Alkmaar 0-1 (57' De Wit)

PAOK-Omonia 1-1 (16' Bautheac, 56' Murg)

PSV-Granada 1-2 (46' Gotze, 57' Molina, 66' Machis)

Rapid Vienna-Arsenal 1-2 (51' Fontas, 70' David Luiz, 74' Aubameyang)

Rijeka-Real Sociedad 0-1 (93' Jon)

Standard Liegi-Rangers 0-2 (19' rig. Tavernier, 93' Roofe)

Young Boys-Roma 1-2 (14' rig. Nsame, 69' Bruno Peres, 74' Kumbulla)