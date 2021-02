Il Granada sfiora l'impresa contro il Barça: sconfitto 3-5 dopo i supplementari

Il Granada, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha sfiorato l'impresa in Coppa del Re contro il Barcellona. La squadra di Ronald Koeman supera i quarti di finale eliminando solo ai supplementari gli andalusi. È stata una partita in cui è successo di tutto: un disastro difensivo (errore di Umtiti) spiana la strada a Kenedy, che sblocca nel primo tempo, poi a inizio ripresa arriva il raddoppio dell'eterno Soldado. I catalani sembrano al tappeto ma rientrano in partita nel finale (88'), grazie a un'autorete, e poi trovano l'insperato pari al 92' con Jordi Alba. I supplementari sono ancor più emozionanti: vantaggio blaugrana con Griezmann, immediato pari dei padroni di casa su rigore concesso per fallo di Dest e trasformato da Fede. Al minuto 108' arriva il 4-3 di de Jong, al 113' Jordi Alba firma la sua personale doppietta e chiude definitivamente i giochi. In semifinale, dopo Levante e Siviglia, va il Barcellona.