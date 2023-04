Juventus-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali: Vlahovic in panchina, Allegri sceglie Milik

Quarti di finale di Europa League, primo atto. La Juventus ospita all'Allianz Stadium lo Sporting Lisbona nella strada che porta dritta alla finale di Budapest.

© foto di www.imagephotoagency.it

Quarti di finale di Europa League, primo atto. La Juventus ospita all'Allianz Stadium lo Sporting Lisbona nella strada che porta dritta alla finale di Budapest. Massimiliano Allegri punta sul tridente offensivo composto da Di Maria, Milik e Chiesa con Dusan Vlahovic che partirà dalla panchina. A centrocampo spazio a Locatelli e Rabiot con Cuadrado e Kostic larghi sulle corsie. In porta ovviamente c’è Szczensy con il trio formato da Gatti, Bremer e Danilo in difesa. Schieramento speculare per Amorim con Adan fra i pali, St. Yuste, Gonçalo Inacio e Coates in difesa. Esgaio e Nuno Santos sono gli esterni con Pedro Gonçalves e Morita in mediana. In attacco spazio al tridente formato da Trincao, Chermiti e Edwards.