La Roma perde partita e uomini: il Feyenoord vince di misura, Dybala e Abraham finiscono ko

Come a Salisburgo, la Roma perde l'andata per 1-0 e dovrà vincere con due gol di scarto all'Olimpico per sperare nel passaggio del turno.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come a Salisburgo, la Roma perde l'andata per 1-0 e dovrà vincere con due gol di scarto all'Olimpico per sperare nel passaggio del turno. A tradire è Pellegrini, sbagliando il rigore del possibile vantaggio alla fine del primo tempo, poi Zalewski si fa saltare facilmente da Idrissi sul gol di Wieffer, bellissimo ma forse evitabile. A rendere ancora più amara la serata ai giallorossi è il doppio infortunio occorso a Dybala e Abraham, entrambi costretti al cambio forzato. Fra una settimana servirà una prova di forza per ribaltare il punteggio e raggiungere le semifinali.