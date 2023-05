La Roma vince il primo round: successo di misura contro il Bayer Leverkusen

La Roma di Coppa, quella di José Mourinho, è sorniona e sbaglia pochissimo, risolvendo la pratica pur non senza difficoltà.

La Roma ha un vantaggio per la sfida di ritorno. Il gol di Edoardo Bove traccia il solco fra un pareggio che poteva essere difficoltoso alla Bay Arena di Leverkusen, fra una settimana, con quella che può essere una sfida forse non più morbida, ma meno complicata. L'1-0 è firmato da Edoardo Bove, in una sfida che ha visto due squadre che si difendono e vanno in contropiede. La Roma di Coppa, quella di José Mourinho, è sorniona e sbaglia pochissimo, risolvendo la pratica pur non senza difficoltà.