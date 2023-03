La Roma vince il primo round: un gol per tempo e Real Sociedad ko

Buona la prima per la Roma, che vince 2-0 il primo round della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad.

Buona la prima per la Roma, che vince 2-0 il primo round della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad. A decidere il match sono stati il tap-in sotto porta di El Shaarawy al 13' e l'incornata di Kumbulla all'86', con un legno per parte e due infortuni da segnalare in casa giallorossa (Llorente e Pellegrini).