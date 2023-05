La sblocca Dybala, palo di Rakitic: Roma avanti 1-0 sul Siviglia al 45'

La Roma chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo della finale di Europa League contro il Siviglia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo della finale di Europa League contro il Siviglia. A deciderla, almeno finora, è un colpo dell'uomo più atteso: Paulo Dybala. Sul fronte opposto, pala clamoroso di Ivan Rakitic nei minuti di recupero. Partita maschia alla Puskas Arena, dove per almeno una ventina di minuti Siviglia e Roma battagliano su ogni pallone in mezzo al campo, interrompendo spesso il gioco senza sviluppare particolari manovre. Serve la giocata di un campione per sbloccare il risultato. Eccola al 35', quando l'uomo più atteso - almeno dalle parti della capitale italiana - rompe l'equilibrio su lancio in profondità di Mancini.

Ottima protezione di palla di Cristante e verticalizzazione immediata del difensore, che si trasforma in assistman coi fiocchi e regala alla Joya un uno contro uno che l'ex Juve non sbaglia di certo. 1-0 meritato a favore della Roma, che recrimina anche per un rigore non assegnato al 32' dopo un intervento pericoloso in area di Gudelj su Abraham. C'è ancora il tempo, prima dell'intervallo, per un sinistro velenoso di Rakitic che nel recupero si infrange clamorosamente sul palo strozzando l'urlo in gola ai biancorossi.