Massima allerta per Roma-Feyenoord: nonostante il divieto, previsto l'arrivo di gruppi olandesi

Nonostante viga i divieto di vendita dei biglietti, i tifosi del Feyenoord molto probabilmente viaggeranno comunque verso Roma.

Nonostante viga i divieto di vendita dei biglietti, i tifosi del Feyenoord molto probabilmente viaggeranno comunque verso Roma in vista del ritorno dei quarti di finale d'Europa League di giovedì. A scriverlo è il Corriere della Sera , secondo cui molti pacchetti di viaggio per la Capitale sono già stati comprati nei Paesi Bassi, per questo si prevede qualche gruppo olandese nei prossimi giorni.

Il precedente del 2015 e la preoccupazione delle forze dell'ordine

Tra i sostenitori giallorossi e quelli del Feyenoord, va ricordato, non corre buon sangue dopo il danneggiamento della Barcaccia a Piazza di Spagna nel 2015: anche sui social non se le mandano a dire, per questo Prefettura e Questura sono già in stato d'allerta e hanno chiesto agli albergatori di comunicare eventuali arrivi dall'Olanda, al fine di organizzare servizi di vigilanza ad hoc.