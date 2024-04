Milan-Roma, formazioni ufficiali: nessuna novità per Pioli. De Rossi recupera due pedine

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Roma, gara di andata dei quarti di Europa League che vede impegnate ben due formazioni italiane

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Roma, gara di andata dei quarti di Europa League che vede impegnate ben due formazioni italiane. Nessuna novità nelle scelte di Pioli, che aveva l'unico dubbio tra Thiaw e Kjaer per la sostituzione dello squalificato Tomori e ha scelto l'esplosività del tedesco per affiancare Gabbia al centro della difesa, completata da Calabria e Theo Hernandez, naturalmente davanti a Maignan. Bennacer e Reijnders compongono la cerniera di centrocampo, mentre nel trio di fantasisti c'è il ritorno di Loftus-Cheek come trequartista, mentre sulle corsie andranno Pulisic e Leao, con Giroud riferimento avanzato.

Nessuna sorpresa neanche nelle scelte di De Rossi, che recupera Mancini e Smalling, saranno loro i centrali della difesa a quattro con Celik e Spinazzola laterali, mentre Svilar sarà ancora il titolare tra i pali. Cristante, ex della gara, Paredes e Pellegrini andranno a comporre un centrocampo molto competitivo, mentre Dybala ed El Shaarawy andranno ad agire ai lati di Lukaku, pericolo numero uno per la difesa di casa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.