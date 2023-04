Perin salva la Juve: vittoria di corto muso contro lo Sporting Lisbona con un gol in mischia

La Juventus si aggiudica il primo round del quarto di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona

La Juventus si aggiudica il primo round del quarto di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. All'Allianz Stadium i bianconeri si impongono per 1-0 grazie alla rete di Federico Gatti. Dopo un primo tempo in cui la Juventus ha sofferto lo Sporting, la ripresa si apre sempre con i portoghesi che si rendono pericoloso ma la conclusione di Gonçalves viene respinta da Perin. L’equilibrio si rompe attorno alla mezz’ora con un colpo di testa di Vlahovic che genera un flipper sulla linea di porta fra Diomande e Coates. Il più lesto ad arrivare sul pallone è Gatti che calcia da posizione ravvicinata e gonfia la rete portando in vantaggio i bianconeri.