Pres. Real Sociedad: “Che prestazione! Abbiamo lasciato una bellissima immagine"

Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, ha commentato in poche parole il pareggio del Diego Armando Maradona ed il passaggio del turno conquistato contro il Napoli, attraverso i microfoni di Onda Cero: "Partite come questa costano molta salute, ho avuto i nervi tesi. Abbiamo avuto molte assenze e anche così abbiamo fatto una grande partita, lasciando una grande immagine. Fortunatamente abbiamo una squadra giovane e alla fine lottiamo per tutta la stagione per giocare queste partite"