Primo tempo deludente, poi Fabbian sfiora i gol: Jagiellonia-Fiorentina 0-0 al 45'

Il primo tempo a Bialystok si chiude a reti bianche, offrendo uno spettacolo tutt'altro che memorabile in un clima polare da -8 gradi. Condizionata dal gelo e da un massiccio turnover deciso da Vanoli - che ha lasciato a Firenze pilastri come De Gea e Kean - la Fiorentina ha faticato a trovare il ritmo nella prima mezz'ora. In questa fase iniziale lo Jagiellonia ha mantenuto il controllo del possesso palla senza però mai impensierire seriamente Lezzerini, tornato a difendere la porta viola dopo quasi dieci anni.

Solo nel finale della prima frazione la squadra toscana è riuscita a scuotersi, costruendo le uniche vere occasioni del match. Dopo un colpo di testa di Gosens finito alto e un tentativo centrale di Fabbian, è stato proprio l'ex centrocampista del Bologna ad avere sul piede la palla del vantaggio a pochi istanti dal riposo; tuttavia, un riflesso prodigioso di Abramowicz ha negato il gol alla Fiorentina, congelando il punteggio sullo 0-0 all'intervallo.