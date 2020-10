Real Sociedad, Alguacil in conferenza: "Superiori al Napoli, meritavamo altro risultato! Azzurri fortunati..."

Cade la Real Sociedad, sconfitta a domicilio dal Napoli nella seconda giornata dei gironi di Europa League. Il tecnico degli spagnoli Imanol Alguacil ha commentato il match in conferenza stampa.



Che sensazioni dopo la gara? "Abbiamo giocato una grande partita, nel primo tempo pressione altissima da parte del Napoli ed abbiamo creato occasioni arrivando in area senza difficoltà. Sono dispiaciuto perchè risultato poteva essere diverso per la gara fatta".



A fare la differenza è stata l'esperienza del Napoli? "Credo che siamo stati superiori al Napoli in tanti momenti della gara, è mancata solo lucidità nella nostra area e nella loro area. Siamo stati superiori, ma è mancata la spinta finale".



L'Europa League si sta rivelando davvero difficile... "Ero consapevole, ma da come abbiamo giocato non avverto nessuna paura. Con lo stadio pieno sono convinto che avremmo avuto gli applausi del nostro pubblico, perchè la grinta della squadra è stata quella che volevo".



Gattuso dice che avete cambiato strategia rispetto al solito... "Abbiamo fatto pressione e siamo riusciti a contenere il Napoli. La squadra è stata coraggiosa, in tanti momenti abbiamo superato un grandissimo Napoli. È mancata solo la spinta finale, ma siamo orgogliosi del lavoro fatto".



Si impara sempre dalle sconfitte? "Senz'altro si impara. Abbiamo avuto la sfortuna dell'infortunio di Aritz prima del match, ma abbiamo giocato contro una squadra che è candidata alla vittoria dello scudetto e siamo stati superiori. Queste gare si decidono nei dettagli, oggi siamo stati sfortunati su queste cose".



Avete pagato la vostra inesperienza? "Sono d'accordo con Gattuso che questa è stata una sfida di Champions League. Non credo che abbiamo perso per inesperienza, loro nella ripresa hanno fatto un solo tiro. La spiegazione è che loro hanno avuto più fortuna in area".