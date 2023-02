Roma beffata nel finale dal Salisburgo: finisce 1-0 per gli austriaci

Si complica la strada della Roma in Europa League.

Giallorossi che soffrono l'inizio forte degli austriaci che si rendono protagonisti di cinque squilli nel primo quarto d'ora: Roma compatta con il trio difensivo bravo a resistere e murare le conclusioni. Passata la tempesta la Roma inizia a uscire fuori la testa lentamente, sfruttando soprattutto gli esterni: El Shaarawy c'è tentando la soluzione personale o provando a imbeccare Abraham. Lo stesso vale per Zalewski che cerca sempre il fondo per mettere palloni in mezzo. L'inglese riceve un numero importante di palloni aerei, rendendosi pericoloso in un paio di occasioni. Deve invece accendersi Dybala, tenuto particolarmente d'occhio dai difensori avversari.

L'argentino non si ripresenta all'uscita dagli spogliatoi, con Mourinho che punta su Celik, avanzando El Shaarawy sulla trequarti. Secondo tempo tuttavia bloccato, con un paio di lampi giallorossi con Cristante e col nuovo entrato Belotti che da due passi si vede respingere la conclusione da Kohn. Lo 0-0 sembra scontato fino a che il Salisburgo trova il lampo decisivo all'88: cross dalla sinistra di Pavlovic, Matic perde a centroarea Capaldo che di testa supera Rui Patricio. Finisce 1-0 il primo round.