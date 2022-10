Roma ko, Mourinho: "Puntiamo al secondo posto. Se andremo in Conference sarà per rivincerla"

Josè Mourinho, tecnico della Roma, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro il Betis

Josè Mourinho, tecnico della Roma, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro il Betis: "Non abbiamo fatto una buona partita, loro sono tecnicamente più forti nel giro palla e hanno avuto più controllo, la contraddizione è che le occasioni migliori le abbiamo avute noi: due incredibili con Zaniolo e Cristante ma anche altre. Abbiamo avuto grandi opportunità però riconosco la loro maggior qualità tecnica, magari il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Non dobbiamo più pensare al primo posto, l'obiettivo è arrivare secondi. Se andiamo in Conference sarà per rivincerla ma ora non è questo il nostro obiettivo. Abbiamo tre gare da vincere a partire da quella col Ludogorets".

Due gol presi con la difesa troppo bassa?

"Il problema è non è la difesa bassa ma la pressione sul portatore di palla, sul primo gol abbiamo sbagliato grosso. Sul secondo eravamo sbilanciati, Spinazzola ha perso il duello sul palo più lontano".

Zaniolo nervoso?

"Non ho visto l'episodio, lo ha visto l'assistente, se ha deciso così non c'è niente da dire. E' un peccato perchè Pezzella ha fatto un fallo da ammonizione gigantesco non sanzionato e poco dopo ha preso un altro. Se Nicolò ha fatto qualcosa pagherà con qualche partita di squalifica, deve imparare dagli errori".

Come sta Celik?

"Non voglio essere troppo pessimista, dobbiamo aspettare ma le sensazioni non sono positive".