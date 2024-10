Roma, nottata pre-Europa League movimentata: manovra di disturbo dei tifosi svedesi

Notte "movimentata" per i giocatori della Roma. Come riporta l'edizione on line del Corriere dello Sport, infatti, nel cuore della notte una ventina di tifosi dell'Elfsborg si sono radunati sotto l’hotel che ospita la Roma a Boras e sia alle 2.30 sia alle 5.30 del mattino hanno sparato fuochi d’artificio per svegliare i calciatori.

Intento riuscito - si legge - alcuni si sono affacciati per capire cosa fosse successo, altri hanno cercato di riaddormentarsi immediatamente. Dopo i petardi e fuochi d’artificio - durati cinque-dieci minuti a volta - la risposta stasera sul campo.