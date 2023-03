Roma-Real Sociedad, formazioni ufficiali: c'è Dybala, sorpresa Llorente

Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma e Real Sociedad, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma e Real Sociedad, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma alle 18.45 all'Olimpico. Questi i due undici in campo:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; David Silva, Zubimendi, Merino, Illarramendi; Kubo, Serloth. Allenatore: Imanol Alguacil.