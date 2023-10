Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Mourinho lancia il tandem Lukaku-Belotti

Il tecnico della Roma Mourinho sceglie l'attacco pesante e schiera dal primo minuto Lukaku in coppia con Belotti.

Il tecnico della Roma Mourinho sceglie l'attacco pesante e schiera dal primo minuto Lukaku in coppia con Belotti. A centrocampo saranno El Shaarawy e Celik i due esterni con Paredes in cabina di regia. Dietro Cristante al centro con Mancini e N'Dicka ai suoi lati davanti a Svilar che sostituisce Rui Patricio. Il Servette risponde con Bendia al fianco di Crivelli in attacco in un 4-4-2 classico. Queste le formazioni ufficiali:

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, N’Dicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Lukaku, Belotti. A distanza: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Pellegrini, Dybala, Spinazzola, Zalewski, Pagano, Pistilli, Mannini, Joao Costa, D’Alessio. Allenatore Mourinho

Servette (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic, Antunes, Ondoua, Kutesa; Crivelli, Bendia. A disposizione: Mall, Bensson, Cognat, Guillemenot, Henchoz, Douline, Diba, Ouattara, Simo, Touati, Bolla. Allenatore: Weiler