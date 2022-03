UFFICIALE - Barcellona, Spotify è il nuovo sponsor: il Camp Nou cambia nome

Il marchio di Spotify apparirà sulle maglie delle squadre maschili e femminili a partire dalla stagione 2022/23 e per le prossime quattro stagioni.

E' arrivato l'annuncio ufficiale: Spotify, il servizio in abbonamento di streaming audio più popolare al mondo, è il nuovo Main Partner del Barcellona e Official Audio Streaming Partner. Il marchio di Spotify apparirà sulle maglie delle squadre maschili e femminili a partire dalla stagione 2022/23 e per le prossime quattro stagioni. Spotify sponsorizzerà anche le maglie da allenamento a partire dalla stagione 2022/23 per le prossime tre stagioni. Nell'ambito della collaborazione, per la prima volta nella storia del Club, lo stadio sarà rinominato Spotify Camp Nou .