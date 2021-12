UFFICIALE - Spartak Mosca, esonerato Rui Vitoria: il nuovo allenatore sarà italiano

Lo Spartak Mosca si prepara a parlare italiano ancora una volta. Si attende ormai solo l'annuncio ufficiale di Paolo Vanoli, che sarà il nuovo tecnico del club russo tre anni dopo l'addio di Massimo Carrera. Lo Spartak ha infatti annunciato la separazione dal portoghese Rui Vitoria.

️ Spartak Moscow and Rui Vitoria have decided to part ways.



We would like to thank Mr. Vitoria for his professionalism, the memories he gave us in Europe, and for his admirable character.



We wish him the very best for the future! pic.twitter.com/8JoPJ5Es52