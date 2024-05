Italia, tegola Zaniolo per Spalletti! Microfrattura al piede e addio Europeo per l'esterno

A un mese e un giorno dall'esordio contro l'Albania, il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti perde un'altra pedina.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A un mese e un giorno dall'esordio contro l'Albania, il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti perde un'altra pedina. Si tratta di Nicolò Zaniolo, esterno d'attacco dell'Aston Villa che ieri ha rimediato in occasione della sfida contro il Liverpool un infortunio che l'ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 79'.

Come riporta il Corriere dello Sport, Zaniolo oggi ha svolto esami strumentali che hanno evidenziato una microfratuttura al piede. Tradotto: per Zaniolo un mese di stop e un altro Europeo saltato dopo che già nel 2021, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, fu costretto a non prender parte alla competizione continentale.