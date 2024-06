Silva e un autogol clamoroso: Portogallo avanti 2-0 sulla Turchia al 45'

Il Portogallo chiude sul doppio vantaggio il big match di Euro 2024 con la Turchia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Portogallo chiude sul doppio vantaggio il big match di Euro 2024 con la Turchia. A decidere l'incontro finora sono una rete di Bernardo Silva al 21' e un autogol di Akaydin al 28'. Partita mai in discussione almeno per adesso.

La Turchia inizia forte e al 6' Akturkoglu ha già il pallone del possibile 1-0: il suo tentativo su traversone di Celik però è davvero mal calibrato. Il Portogallo risponde col vantaggio di Bernardo Silva. Rafael Leao serve Nuno Mendes, il cui cross basso da sinistra viene deviato da Kokcu e diventa buono per il centrocampista del Manchester City: il suo rigore in movimento non lascia scampo a Bayindir. 0-1 per i lusitani a Dortmund. La Nazionale di Montella sbanda e al 28' si fa da sola il 2-0. Folle retropassaggio di Akaydin verso Bayindir che, fuori dai pali, tenta di rimediare all'errore del compagno senza però riuscire ad arrivare in tempo sul pallone.