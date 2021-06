A Budapest risultato bloccato: al 45' è 0-0 tra Olanda e Rep. Ceca

Alla Puskas Arena di Budapest termina 0-0 il primo tempo di Olanda-Repubblica Ceca, ottavo di finale di Euro 2020. Nei primi 45' il pallino del gioco è nelle mani degli olandesi, ma i cechi si rendono pericolosi nelle ripartenze. Tre gl Orange migliore in campo l'esterno del Psv Dumfries, che va vicino al gol al 13' ma Kalas salva a porta vuota. Altro salvataggio provvidenziale al 38', stavolta dall'altra parte con de Ligt, che in scivolata evita il gol mettendo in corner sulla conclusione di Barak.