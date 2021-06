A casa anche la Germania! L’Inghilterra elimina anche l’altra grande favorita

A Wembley l'Inghilterra batte 2-0 la Germania ed accede ai quarti di finale di Euro 2020, dove affronterà la vincente di Svezia-Ucraina di stasera. Match equilibrato deciso dalle reti inglesi negli ultimi 15 minuti della ripresa. Al 75' sblocca il risultato la terza rete nel torneo di Raheem Sterling: grande azione degli uomini di Southgate, con Kane che manovra per Grealish e Shaw che mette dentro un cross basso perfetto che l'attaccante del Manchester City deve solo spingere alle spalle di Neuer. All'86' il raddoppio della nazionale di casa con Harry Kane, che finalmente si sblocca: Shaw recupera un ottimo pallone e serve Grealish che dalla sinistra mette dentro un pallone perfetto per il capitano che spinge in rete con la testa.