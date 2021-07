Al 104' Kane fa esplodere Wembley, l'Inghilterra raggiunge l'Italia in finale: battuta 2-1 la Danimarca

A Wembley l'Inghilterra batte 2-1 la Danimarca dopo i tempi supplementari e raggiunge la finale di Euro 2020, dove domenica affronterà l'Italia. Alla mezz'ora del primo tempo Damsgaard zittisce Wembley con una splendida punizione dal limite che regala il vantaggio alla Danimarca. Non si fa attendere la reazione inglese, 9' dopo arriva infatti il pareggio degli uomini di Southgate: Saka affonda sulla corsia destra e mette in mezzo un gran pallone rasoterra, Kjaer nel tentativo in scivolata di anticipare Sterling mette la palla nella propria rete per l'1-1. Nella ripresa gli uomini di casa spingono, ma i danesi fanno muro davanti alla loro porta. Come nell'altra semifinale di ieri si devono giocare altri 120' per decidere la seconda finalista degli Europei. Al 104' l'Inghilterra segna il 2-1: Sterling accelera sulla destra e Maehle lo butta giù: per l'arbitro Makkiele non ci sono dubbi e concede il rigore. Dagli undici metri tira Kane, Schmeichel si tuffa e para ma sulla respinta il centravanti inglese ribadisce in rete e fa esplodere Wembley.