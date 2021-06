Albarella sugli Europei: “Il Belgio ha un grande vantaggio rispetto all'Italia"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico: “La partita col Belgio darà una svolta storica a questo gruppo in prospettiva della storia stessa della Nazionale italiana. Sarà l’ostacolo che potrà, in ogni caso, far crescere la consapevolezza e l’autostima del gruppo che in questo momento ha la necessità di colmare l’inesperienza di fare partite ad eliminazione diretta. Il Belgio ha il vantaggio di avere giocatori abituati ad una certa pressione agonistica".