AUDIO - Giordano: "Chiesa ha ferocia e sicurezza, Immobile va in crisi da solo"

A dire la sua sulla Nazionale, arrivata in finale a Euro 2020, è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

Italia-Spagna, vittoria sofferta. Che ne pensa delle prestazioni di Donnarumma?

"Donnarumma ha tutto per poter diventare il numero uno ma al momento non lo è. Per esempio ci sono Neuer, Alisson, ma è tra i primi 4-5 ed è straordinario per la sua età. Ieri qualche errore lo ha fatto. Ma rimane un talento assoluto".

Un giudizio su Chiesa:

"E' un giocatore vecchia maniera, ogni pallone è quello della vita. Ci mette una ferocia che faccio fatica a riscontrare in altri giocatori, anche in giro per il mondo. I gol poi gli hanno dato anche una sicurezza incredibile".

Come valuta la prestazione di Immobile?

"E' un po' troppo umorale, ci sono dei momenti che non ce n'è per nessuno, altri in cui va in crisi senza alcun motivo. Anche adesso è così. Non riesco a capire perché va a crearsi certe problematiche".