Austria, Arnautovic avvisa l'Italia: "E' una squadra eccezionale, ma noi non abbiamo paura"

"Stiamo giocando contro una squadra eccezionale, di livello mondiale. Basta solo guardare dove stanno giocando i giocatori. L'allenatore è un allenatore di livello mondiale. Lo dimostrano in campo. Le statistiche dell'Italia dicono tutto. Ma è una partita, dura 90 minuti e non dobbiamo temere". Così, Marko Arnautovic, attaccante dell'Austria, a pochi giorni dalla sfida contro l'Italia di Mancini, valida per gli ottavi di finale dell'Europeo.