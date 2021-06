Austria, Baumgartner avvisa l'Italia: "Abbiamo già fatto la storia, ma non è ancora finita"

Sarà l'Austria l'avversaria dell'Italia agli ottavi di finale di Euro 2020. Contro l'Ucraina decide una rete di Baumgartner, poi costretto a lasciare il campo per un colpo alla testa. A fine match alla tv austriaca Orf, il centrocampista parla così: "Non me ne rendo ancora conto, mi fa davvero male la testa (il riferimento è al colpo al cranio subito, ndc). Il successo è qualcosa di molto speciale per noi. Adesso, cari austriaci, divertitevi. Gli ottavi di finale contro l'Italia? Saranno molto speciali, abbiamo fatto già la storia, ma la nostra avventura non è ancora finita".