Belgio-Italia, a Monaco 15mila spettatori: ecco quanti saranno gli italiani previsti

TuttoNapoli.net © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport I biglietti per Belgio-Italia messi in vendita dalla UEFA sono andati esauriti in pochissimo tempo e questa sera all'Allianz Arena saranno presenti 14.500 spettatori, il 20% della capienza massima dello stadio, a causa delle restrizioni dettate dal Covid. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il 70-80%, circa 10.000, saranno azzurri, con gli italiani pronti a dare manforte alla Nazionale di Mancini provando a spingerla verso la semifinale.