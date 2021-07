Belgio-Italia, uno dei sostituti di Di Lorenzo va in tribuna. Out anche Eden Hazard

Scelte fatte per Roberto Mancini. In tribuna vanno Alessandro Florenzi, che ancora non ha recuperato, poi Gaetano Castrovilli della Fiorentina e il giovane attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori. Un sostituto in meno per Giovanni Di Lorenzo: se Mancini vorrà farlo rifiatare potrà giocarsi solo la carta Toloi.

NEL BELGIO - Eden Hazard salta Belgio-Italia: al suo posto il giovane Jeremy Doku, classe 2002 del Rennes, il giocatore del Real Madrid non recupera e non va neanche in panchina. Sul giocatore aveva detto la verità Roberto Martinez mentre per Kevin de Bruyne era solo pretattica: KDB è regolarmente in campo dal 1'.