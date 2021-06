Belgio, Vertonghen: "L'Italia è un'ottima squadra. una delle migliori del torneo"

Al termine dell'ottavo di finale vinto contro il Portogallo Thomas Vertonghen, difensore del Belgio, ha parlato della prossima sfida con l'Italia: "Ha iniziato il torneo da outsider ma per come si sono comportati devo dire che sono davvero una ottima squadra, per la qualità di tutto il collettivo, è una delle migliori del torneo. Speriamo vinca il migliore".