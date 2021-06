C'è Slovacchia-Spagna: Hamsik sfida Fabiàn

Vincere per scacciare i fantasmi, la Spagna è chiamata alla prova del nove questo pomeriggio. Quasi un obbligo vincere per non rischiare di fare come il 2004 quando le Furie Rosse non riuscirono a passare il girone. La formazione di Luis Enrique ha conquistato due pareggi nelle prime due contro Polonia e Svezia andando così ben al di sotto delle aspettative della vigilia. Alle 18 si gioca all'Estadio de la Cartuja di Siviglia, arriva la Slovacchia che dopo la vittoria con la Polonia alla prima non è riuscita però a ripetersi con gli svedesi. Basterebbe un pareggio ad Hamsik e compagni per passare il turno ma la Spagna farà di tutto per vincere così da non alimentare le critiche mosse in questi giorni. L'ultimo confronto tra queste due Nazionali risale al 2015, erano qualificazioni ad Euro 2016 e l'allora Spagna guidata da Vicente Del Bosque ebbe la meglio per 2-0 con le reti di Jordi Alba ed Iniesta.

COME ARRIVA LA SLOVACCHIA - Il commissario tecnico Tarkovic non ha alcune grande defezione e dovrebbe riproporre il solito 4-2-3-1 con qualche piccolo cambio. Ci potrà essere spazio nel trio dietro alla prima punta Duda per l'ala del Sassuolo Lukasz Haraslin così da completare il reparto con Mak e Marek Hamsik. L'ex Napoli, capitano slovacco, sta trascinando i suoi nonostante l'età dimostrando tutte le qualità. In mezzo al campo ci sarà Kucka mentre in difesa l'interista Milan Skriniar farà coppia con Sakta davanti alla porta di Dubravka.

COME ARRIVA LA SPAGNA - Luis Enrique ritrova un suo fedelissimo come Sergio Busquets per la partita fin qui più importante di questo Europeo, il mediano del Barcellona torna titolare dopo la positività al Covid prendendo il posto di Rodri nel centrocampo a tre con Thiago Alcantara ed il napoletano Fabian Ruiz. Chi invece potrebbe partire dalla panchina dopo tutte le critiche di questi giorni è Alvaro Morata, l'attaccante della Juventus parte leggermente sfavorito nel ballottaggio con Ferran Torres permettendo così a Gerard Moreno di giostrare da prima punta.