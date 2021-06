Campanello d'allarme in casa Francia: dopo Benzema, si ferma anche Griezmann

Campanello d'allarme in casa Francia, dove nell'allenamento odierno sia Karim Benzema che Antoine Griezmann non hanno partecipato alla seduta. Come riporta la Nazionale transalpina, Griezmann ha sofferto una contusione al polpaccio sinistro, mentre Benzema è ancora in ripresa dopo l'infortunio patito contro la Bulgaria. Nulla di grave per l'attaccante del Barcellona, che però potrebbe non essere al 100% per l'esordio dei Blue, martedì contro la Germania.