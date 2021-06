Caos Francia, lite in tribuna tra la mamma di Rabiot e le famiglie Pogba e Mbappé

Nervi tesi in casa Francia dopo la clamorosa eliminazione da Euro 2020 per mano della Svizzera. Come riportato da RMC Sport, dopo la sequenza dei rigori con l'errore decisivo di Mbappé, è esplosa una lite sugli spalti della National Arena di Bucarest tra la madre di Adrien Rabiot con le famiglie di Paul Pogba e Kylian Mbappé. Veronique Rabiot, mamma e agente del centrocampista della Juventus non è riuscita a contenersi, attaccando prima la famiglia di Pogba, reo di aver perso la palla sul gol del 3-3 degli svizzeri, e poi quella dell'attaccante del Psg al termine dei rigori. La madre di Rabiot ha chiesto ai genitori di redarguire il figlio e di invitarlo ad essere meno arrogante. Da qui è nata un acceso diverbio con altre famiglie che hanno assistito esterrefatte alla scena.