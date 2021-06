Capello incorona Jorginho: "È il giocatore simbolo dell'Italia"

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Jorginho è il giocatore simbolo dell'Italia, grazie a lui l'Italia è riuscita a non prendere gol. Vedendolo dal vivo, l'ho seguito bene e mi sono accorto di quanto è importante". E' il parere di Fabio Capello ai microfoni di Radio Anch'io Sport sull'Italia agli Europei di calcio. "La nostra - aggiunge Capello - è una rosa di qualità, solo il Portogallo aveva una rosa come la nostra. La qualità dell'Italia è molto alta e Mancini facendo dei cambi può mettere in difficoltà le altre squadre" (ANSA).