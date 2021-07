"Centravanti pietroso, lento pure quando esce": Immobile nel mirino della critica

"Ci sono notti che cominciano al contrario, e poi è così difficile raddrizzarle. Sono bastoni pieni di nodi”. Si parla così di Ciro Immobile sull'edizione odierna di Repubblica, ancora una volta il peggiore in campo tra le fila degli azzurri: "Abbiamo un centravanti pietroso in mezzo all’area, e Mancini lo toglierà dopo una cinquantina di minuti per la mossa che aveva in mente da giorni, il cosiddetto “falso nove”:

“Un lenzuolo. Quando leva Immobile gli deve gridare di sbrigarsi, perché il centravanti è lento persino nel momento di uscire. Eppure l’Italia è una specie di gatto immortale, vede i fanali del camion sulla statale ma riesce a scansarsi".