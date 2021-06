Clamoroso autogol di Hummels: la Francia batte 1-0 la Germania

A Monaco di Baviera la Francia batte 1-0 i padroni di casa della Germania, nell'ultimo match della prima giornata della fase a girone di Euro 2020. Gli uomini di Deschamps si portano in vantaggio al 20' grazie all'autogol, goffo, di Mats Hummels. L'azione francese parte e viene rifinita da Paul Pogba, bravissimo a sventagliare d'esterno per la corsa di Hernandez. Il terzino del Bayern mette in mezzo un pallone forte e teso su cui Hummels interviene, male, mandando il pallone alle spalle di Neuer per l'1-0 Bleus. Nella ripresa la Germania attacca alla ricerca del pari, ma la Francia si scatena in contropiede. Due le reti annulllate per fuorigoco ai transalpini, prima a Mbappé e poi a Benzema.