Con l'Austria vi inginocchierete? Chiellini: "Oggi non c'è stata alcuna richiesta in merito"

Intervistato da Rai Sport prima della gara contro l'Austria, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, capitan Giorgio Chiellini ha commentato anche le tante polemiche sulla decisione o meno di inginocchiarsi da parte degli azzurri: "Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l'altra squadra e cercheremo di combattere il razzismo con iniziative della Federazione".