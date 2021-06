Croazia-Scozia, le formazioni ufficiali: Rebic parte dalla panchina

Alle 21 in contemporanea con Rep.Ceca-Inghilterra si gioca anche l'altra sfida del girone D di Euro 2020 tra Croazia e Scozia. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match tra le nazionali ferme a quota un punto in classifica. Tracce della nostra Serie A in campo, visto che nell'undici dei Vatreni iniziano da titolari i due nerazzurri Brozovic e Perisic. In panchina invece Rebic. Di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol; Kovacic, Brozovic; Perisic, Modric, Vlasic; Petkovic.

Allenatore: Zlatko Dalic.

SCOZIA (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, Armstrong, McGinn, McGregor, Robertson; Dykes, Adams.

Allenatore: Steve Clarke.