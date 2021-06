Croazia-Spagna, le formazioni ufficiali: ancora escluso Fabian Ruiz

Il ct della Croazia Dalic si affida all'ex Bologna e Trapani Bruno Petkovic come punta centrale affiancato dal milanista Rebic e da Vlasic. A centrocampo Brozovic è il mediano con Modric e Kovacic che agiranno da mezzali. La Spagna risponde con Morata confermato al centro dell'attacco e affiancato da Ferran Torres e Sarabia. A centrocampo Busquets è il perno centrale, mentre in difesa out Llorente con Gayà e Azpilicueta terzini. Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 18:00

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacevic; Vlasic, Petkovic, Rebic. Ct Dalic

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, E. Garcia, Laporte, Gayà; Koke, Busquets, Pedri; F. Torres, Morata, Sarabia. Ct. Luis Enrique