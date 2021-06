Ct Austria avvisa l’Italia: "Abbiamo fatto la storia. Gli azzurri prima o poi perderanno..."

Sarà l'Austria di Franco Foda l'avversario dell'Italia negli ottavi dell'Europeo. Il tecnico di origine italiana (padre veneziano, mamma tedesca) ha commentato al termine della sfida vinta contro l'Ucraina: "Non conosco l'italiano sfortunatamente, ma i nostri osservatori hanno visto gli azzurri. Abbiamo visto due partite, visto che c'era la possibilità di incontrarli nella fase a eliminazione. Potrebbe sembrare un impegno difficilissimo, perché l'Italia non perde da tantissimo tempo, ma è anche vero che prima o poi la sconfitta arriva e se giocheremo come oggi (ieri, ndr) credo che avremo le nostre possibilità a Londra. Sappiamo come giocano e attueremo le nostre contromisure. Tutto è possibile negli ottavi di finale, noi abbiamo scritto la storia raggiungendo un grande traguardo. Adesso però vogliamo qualificarci anche ai quarti, sarebbe fantastico. Da domani (oggi, ndr) cominceremo a pensarci. Ora festeggiamo e ci riposiamo, poi testa all'Italia".