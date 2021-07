Dall'Inghilterra: "Euro 2020 organizzato in maniera scandalosa! Noi sempre a Wembley..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Tom Collomosse, giornalista inglese del Daily Mail: "Inghilterra favorita dagli arbitri in finale? Difficile che possa avvenire, sicuramente la maniera in cui hanno organizzato il torneo è quasi scandaloso. La Svizzera, il Galles, il Belgio, la Francia e il Portogallo non hanno mai giocato in casa, l'Inghilterra ha giocato tutte le partite a Wembley ed è stato un vantaggio troppo grande. Ho la sensazione che tutto giri a favore dell'Inghilterra. L'Italia è una buona squadra ma l'assenza di Spinazzola pesa molto. Ho la sensazione che molto giri a favore dell'Inghilterra, sarà un'impresa per l'Italia centrare la vittoria finale.

Modulo di Southgate? Potrebbe giocare 4-3-3 o 4-2-3-1, potrebbe arretrare Mount per marcare Jorginho e non fargli toccare troppi palloni. All'inizio il C.T. è stato criticato perché spesso non ha fatto giocare i giovani talenti ma i risultati gli danno ragione. Non fa un calcio entusiasmante o palleggio come la Spagna ma la squadra sa centrare i risultati, anche perché gioca sempre in casa. Il pubblico è tornato anche più passionale dopo l'assenza".