Dall'Inghilterra: "Non solo Jorginho: i tre giocatori di Mancini temuti per la finale"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Sheridan Bird, giornalista: “Imbroglio nella finale? A volte il calcio va così, anche l’Italia ha avuto i suoi favori. La Nazionale ha giocatori come Donnarumma, Jorginho e Chiesa e saranno molto importanti nell’economia della partita. Bonucci e Chiellini hanno un po’ di problemi contro i giocatori piccoli e agili, quindi potrebbe essere la partita di Sterling ma anche di Sancho. Se l’Inghilterra giocherà con un calcio verticale come il Belgio sarà molto facile per l’Italia. Penso che bisogna giocare a terra perché con i lanci lunghi allora buonanotte.

It’s coming home? La si canta a ogni partita, fuori dall’Inghilterra la cosa è stata fraintesa, non stiamo pensando di aver già vinto la coppa. E’ come Notti Magiche: una bella canzone. Rigore su Sterling? Dico due cose: Boskov diceva ‘rigore è quando arbitro fischia’. Rigore molto simile a quello di Grosso contro l’Australia. Non era al 100% rigore ma il danese è stato po’ imbranato a toccare il ginocchio di Sterling.

Immobile farà qualcosa di importante durante la finale. Non ha brillato come avrebbero voluto gli italiani ma in una partita secca va controllato perché sarà molto motivato. Pickford? Ha cominciato bene, poi si è perso. Bisogna vedere se Donnarumma ha un nonno inglese…”.